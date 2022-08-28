Пьяный водитель снес столб освещения в Пскове

09:49, 28 августа 2022, ПАИ

В Пскове на Октябрьском проспекте, у дома № 60 водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и допустил наезд на столб освещения и снес его.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, помощь оказана на месте, от госпитализации отказался.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.