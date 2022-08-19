ФОТОРЕПОРТАЖ Crescendo в Пскове

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Фото: Андрей Степанов



В большом концертном зале Псковской областной филармонии 27 августа состоялся симфонический гала-концерт. Вместе с признанными мастерами – народным артистом РФ, лауреатом Государственной премии РФ Денисом Мацуевым, одним из самых известных российских скрипачей Павлом Милюковым и оперной певицей Ириной Поливановой – на одну сцену поднялись юные дарования, которым уже покорились главные сцены страны: 14-летняя виолончелистка Полина Тхай и 11-летний пианист Лев Бакиров, лауреаты всероссийских и международных конкурсов молодых исполнителей. Сопровождал программу гала-концерта Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством Николая Хондзинского. Об этом – в нашем фоторепортаже.