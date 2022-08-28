Вандалы повредили качели и перила в Острове
Неизвестные вандалы повредили качели и перила в Острове. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Глава района высказал сожаление о том, что не все граждане ценят результаты благоустройства и добавил, что весь урон будет устранен.
«Полиция подключена, правоохранители займутся поиском нарушителей правопорядка», – закончил Дмитрий Быстров.
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