Вандалы повредили качели и перила в Острове

15:35, 28 августа 2022, ПАИ

Неизвестные вандалы повредили качели и перила в Острове. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава района высказал сожаление о том, что не все граждане ценят результаты благоустройства и добавил, что весь урон будет устранен.

«Полиция подключена, правоохранители займутся поиском нарушителей правопорядка», – закончил Дмитрий Быстров.