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Общество

Вандалы повредили качели и перила в Острове

Неизвестные вандалы повредили качели и перила в Острове. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава района высказал сожаление о том, что не все граждане ценят результаты благоустройства и добавил, что весь урон будет устранен.

«Полиция подключена, правоохранители займутся поиском нарушителей правопорядка», – закончил Дмитрий Быстров.

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