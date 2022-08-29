Новый выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online» вышел в эфир
Очередной выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online» о событиях предстоящей недели вышел в прямой эфир.
Как в регионе пройдет День знаний, сколько первоклашек в этом году сядут за парты, какие изменения будут в учебном процессе, ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с врио председателя комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым.
О ближайших спортивных мероприятиях ведущие поговорят с врио председателя комитета по спорту Псковской области Еленой Чернышовой.
Смотрите на портале ПАИ и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» 29 августа в 11:00, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».
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