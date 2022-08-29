Новый выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online» вышел в эфир

11:02, 29 августа 2022, ПАИ

Очередной выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online» о событиях предстоящей недели вышел в прямой эфир.

Как в регионе пройдет День знаний, сколько первоклашек в этом году сядут за парты, какие изменения будут в учебном процессе, ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с врио председателя комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым.

О ближайших спортивных мероприятиях ведущие поговорят с врио председателя комитета по спорту Псковской области Еленой Чернышовой.

Смотрите на портале ПАИ и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» 29 августа в 11:00, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».