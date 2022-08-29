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Происшествия

Прокуратура помогла ребенку, отец которого погиб от травмы на производстве

Дедовичским районным судом рассмотрено исковое заявление прокуратуры Дедовичского района о взыскании с лесопромышленной организации в пользу законного представителя малолетнего ребенка 2021 года рождения компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей, сообщает прокуратура Псковской области.

Судом установлено, что отец ребенка, работая в указанной организации, получил в ноябре 2021 года черепно-мозговую травму на производстве, от которой впоследствии скончался.

Травма была получена в связи с допущенными нарушениями условий труда как со стороны самого работника, так и со стороны организации.

По результатам рассмотрения искового заявления Дедовичским районным судом принято решение об удовлетворении требований прокурора в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

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