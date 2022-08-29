Более четырёх километров трассы Неёлово – Кудина Гора – Печоры отремонтировали по нацпроекту

10:46, 29 августа 2022, ПАИ

Участок региональной трассы Неёлово – Кудина Гора – Печоры от 14 км до 18+470 км приняли в эксплуатацию после ремонта. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» по контракту с «Псковавтодором» отремонтировала изношенное дорожное полотно, пересечения и примыкания, восстановила укрепленную часть обочин и виражей, укрепила обочины песчано-гравийно-щебеночной смесью С-11, отремонтировала 11 водопропускных труб.

Кроме того, привела в порядок автобусные остановки: была произведена замена дорожной одежды на посадочных площадках, пандусах, установлены автопавильоны, скамейки и урны.

Для обеспечения безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком и краской.

Срок окончания работ по контракту был намечен на 3 октября 2022 года, однако подрядная организация все работы выполнила досрочно. Заказчик работ поблагодарил подрядчика за оперативность и качественно проделанную работу.

Отметим, автомобильная дорога Неёлово – Кудина Гора – Печоры относится к IV категории дорог и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.