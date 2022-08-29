Андрей Ермаков: Конкурс «Большая перемена» позволяет проявить проектное мышление

12:42, 29 августа 2022, ПАИ

Всероссийский федеральный конкурс среди школьников «Большая перемена» позволяет проявить проектное мышление. Такое мнение высказал руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 29 августа.

По словам Андрея Ермакова, конкурс также позволяет школьникам выйти со своими инициативами на федеральный уровень. «Это крайне востребованный конкурс, как оказалось, для ребят из нашей области», - добавил он.

Руководитель регионального комитета также рассказал, что в этом году из Псковской области на конкурс зарегистрировалось более 4 тысяч человек. Всего в «Большой перемене» примут участие 13 тысяч человек, что в три раза больше, чем в предыдущем году.