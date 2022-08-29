Педиатр начнёт принимать в Псковском перинатальном центре с 30 августа

13:14, 29 августа 2022, ПАИ

В Псковском перинатальном центре с 30 августа открывается прием врача-педиатра, сообщили в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

На прием могут попасть дети с 0 до 18 лет. Исключение составляют дети с острыми инфекционными заболеваниями.

«У нас вы сможете пройти обследование, получить консультацию врача-педиатра, а также получить справки для школы, бассейна или спортивной секции. Прием ведет заместитель главного врача по педиатрической помощи Сачкова Ольга Анатольевна», — рассказали в медучреждении.



Прием осуществляется только по предварительной записи. Справки и запись по телефону 8 (8112) 67-29-78.

