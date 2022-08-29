Праздничные выходные без мусора обеспечил «Экопром» в Пскове

13:46, 29 августа 2022, ПАИ

В прошедшие выходные в Пскове филиал ООО «Экопром» обеспечивал порядок на территории в ходе различных мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В частности, в субботу в Летнем парке прошёл День открытых дверей НКО, где для гостей и участников фестиваля от главной сцены в сторону улицы Советской расположились уличные урны с фирменными мешками ГК «Мехуборка», которыми охотно пользовались не только гости, но и участники фестиваля.

Утром в воскресенье два контейнера для сбора ТКО выставили для проведения музыкального фестиваля Crescendo в Зелёном театре и три – на время проведения концерта в Финском парке, посвящённого развитию внутреннего туризма.