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Общество

Дополнительно 60 млн рублей выделено на подготовку ЖКХ Псковской области к зиме

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочее совещание с вице-губернатором Василием Осиповым и председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым по вопросу подготовки области к отопительному сезону 2022–2023 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Общие положения озвучил Сергей Грахов. Он отметил, что на сегодняшний день регион готов к грядущему отопительному сезону на 81 %. Темпы проведения плановых работ выше, чем в прошлом году. В числе муниципалитетов-лидеров — Красногородский, Локнянский, Порховский и Пушкиногорский районы: здесь готовность выше 90 %.

Пополнение нормативного запаса топлива дровами составляет 91 %, мазутом — 113 %, углем — 87 %.

Михаил Ведерников во время совещания озвучил решение выделить из регионального бюджета дополнительно ещё 60 млн рублей для своевременной и качественной подготовки муниципалитетов к зиме.

Средства будут использованы на решение проблемных вопросов. Так, допремонт котельных организуют в Островском, Палкинском, Плюсском и Себежском районах. В Плюсском и Порховском районах на двух объектах приведут в порядок дымовые трубы.

Ремонт тепловых сетей пройдёт в Дедовичском и Усвятском районах. Часть средств будет израсходована на новое оборудование: в частности, Гдовский район сможет приобрести всё необходимое для ремонта сетей и инфраструктуры в посёлке Смуравьёво-2. В Куньинском районе два новых сетевых насоса и дымососа планируется установить в котельной в деревне Наумово. В Невельском районе средства пойдут на закупку труб и насосов для ремонта тепловых, водопроводных и канализационных сетей, КНС и скважин.

Коммунальному предприятию в Новосокольническом районе помощь будет оказана при закупке котлов для двух котельных райцентра. В Печорском районе предполагается приобрести котёл для его установки в котельной деревни Ротово. Часть средств направят на приобретение топлива в Дновском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском и Пыталовском районах.

Губернатор Михаил Ведерников поручил держать на особом контроле не только плановые мероприятия, но и те, которые предполагается выполнить за счёт дополнительной поддержки. «Всё должно быть сделано до начала отопительного сезона», – поставил задачу Михаил Ведерников.

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