ФОТОФАКТ Гигантская пробка образовалась на выезде из Пскова
31 августа в Пскове на выезде в сторону деревни Неелово Псковского района образовалась гигантская пробка из автомобилей. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Из-за чего псковичи оказались утром в пробке на выезде из города — неизвестно.
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