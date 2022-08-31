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Общество

ФОТОФАКТ Гигантская пробка образовалась на выезде из Пскова

31 августа в Пскове на выезде в сторону деревни Неелово Псковского района образовалась гигантская пробка из автомобилей. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Из-за чего псковичи оказались утром в пробке на выезде из города — неизвестно.

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