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Общество

Стрекозу в янтаре возрастом 50 млн лет нашли в Калининградской области

Фото: rostec.ru

На Калининградском янтарном комбинате госкорпорации «Ростех» нашли редчайшие ископаемые останки стрекозы, попавшие в янтарь, сообщают «Известия».

Находка является уникальной, поскольку насекомое сохранилось не фрагментами, а целиком. Эта находка стала второй подобной за всю историю добычи янтаря в России. По оценкам специалистов, возраст инклюза [ископаемые остатки организма. – ПАИ] составляет около 50 млн лет. Вес редкого камня — 31 г, его размер — 57 на 31 мм, толщина — 27 мм.

Как поясняют эксперты, инклюзы встречаются исключительно в наружных выделениях живицы — в сосульках, каплях и натёках. Смола являлась своеобразной ловушкой: некоторые насекомые были занесены туда порывами ветра, другие соблазнились блестящей поверхностью смолы, третьи были захвачены врасплох падающей с дерева каплей. Прилипнув к её поверхности, они заливались вторым и третьим натёками смолы. В среднем древние включения содержат в себе не более 9 % от всего прозрачного камня.

«Единственная до недавнего времени «российская» стрекоза в янтаре была найдена около 10 лет назад и хранится в Музее янтаря. Последний инклюз, обнаруженный янтарным комбинатом, интересен хорошей сохранностью насекомого и отличается от ранее найденного видом стрекозы», — пояснил старший научный сотрудник Калининградского музея янтаря Андраник Манукян.

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