«Культурный слой» в Стругах Красных заменили на новый асфальт

17:51, 31 августа 2022, ПАИ

Площадку у школы в Стругах Красных обновили к предстоящей торжественной линейке. Асфальт толщиной пять сантиметров, новые бордюры, подсыпанные свежим грунтом и засеянные газоны изменили облик школьного двора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Сделали быстро и качественно, – отметил спикер областного Собрания Александр Котов во время очередного посещения школы и поблагодарил руководителя компании «ДАФ» Евгения Двоеконко (бригада дорожников оперативно заменила старое покрытие). – Часто здесь бываю, видел, как работали ребята: собранные, аккуратные».

Строительная организация выполняет подряды на федеральных и региональных дорогах Псковской и Ленинградской областей: третий год работает на направлении Заполье – Гдов, ремонтирует участки в Дедовичах, на трассе Пушгоры – Локня, недавно закончился ремонт дороги на Самолву, теперь предстоит сделать улицу Коммунальную в Пскове и участки по направлению Остров – Новоржев.

«У тех, кто работает быстро, в срок и с хорошим качеством, всегда есть перспектива», – оценил результат Александр Котов. Евгений Двоеконко назвал этот принцип приоритетом компании.

13 июля во время рабочей поездки в Струги Красные губернатор Михаил Ведерников поинтересовался у директора школы Марины Павловой, где проходят торжественные линейки. Актового зала в учебном заведении нет, поэтому классы собираются перед школой у крыльца.

Глава региона обратил внимание на старый асфальт. Александр Котов подтвердил, что покрытие не меняли со времён его учёбы в этой школе. Глава района Александр Волков, поясняя ситуацию, сообщил, что асфальтирование школьного двора не подходит по критериям для существующих программ, эти работы нельзя включить ни в смету капремонта учреждения, ни в благоустройство общественных пространств, ни в ремонт проезжей части. Собственных возможностей на выполнение дорогостоящих работ у района недостаточно.

Михаил Ведерников оперативно отреагировал на проблему – по поручению губернатора возможность для замены асфальтового покрытия была найдена в течение двух недель, уже в первых числах августа бригада дорожников приступила к снятию «культурного слоя» – так в шутку назвал старое покрытие глава региона. В 20-х числах работы были завершены.