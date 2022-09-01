В медиацентре ПАИ проходит брифинг о готовности Дней Витебской области в Пскове

14:46, 01 сентября 2022, ПАИ

1 сентября в 14:45 в медиацентре Псковского агентства информации проходит брифинг о готовности к проведению Дней Витебской области в Пскове.

На каких площадках пройдет мероприятие, какие товары из Витебской области псковичи смогут приобрести на ярмарке, с какими витебскими предприятиями сможет познакомиться псковский бизнес, какими творческими коллективами порадуют горожан гости – хозяева международного фестиваля «Славянский базар».

Об этом расскажут председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев и первый заместитель председателя комитета экономики Витебского облисполкома Константин Черный.