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Общество

Росгвардейцы проверили безопасность псковских школ перед праздником

Безопасность школ Псковской области проверили сотрудники Росгвардии перед началом торжественных мероприятий, посвящённых началу учебного года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Представители инженерно-технического отделения ОМОНа «Кром» провели проверку помещений с помощью минно-разыскных собак. Росгвардейцы изучили паспорта безопасности учреждений, проверили наличие датчиков сигнализации, системы оповещения и видеонаблюдения. Также были организованы учебные тренировки для выявления быстроты реагирования на сигнал тревоги в школах.

В данный момент охрану общественного порядка осуществляют сотрудники отделения ОМОНа «Кром» Росгвардии и наряды групп задержания вневедомственной охраны. Маршруты патрулирования сотрудников приблизили к образовательным учреждениям, отметили в ведомстве.

Напомним, в августе росгвардейцы проверили готовность к новому учебному году более 500 образовательных учреждений.

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