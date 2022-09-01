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Общество

Жители СЗФО рассказали, сколько должны зарабатывать учителя

На вопрос, какую заработную плату должны получать учителя в школах, ответили жители Северо-Запада. Опрос провели аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, в нём приняли участие почти 2 500 местных жителей.

В том, что школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц, уверен 61 % жителей. Ещё 30 % опрошенных считают, что достойная оплата таких специалистов – 61-100 тысяч рублей. Цифры 30-60 тысяч рублей назвали 5 % граждан. И меньше 1 % респондентов согласились с тем, что труд учителей можно оценить в 30 тысяч рублей и меньше.

Больше всего тех, кто считает достойной зарплатой для школьных учителей минимум 100 тысяч рублей, оказалось в Москве (79 % жителей столицы выбрали этот вариант), Московской области (75 %), Санкт-Петербурге (72 %), Новосибирской области (70 %) и Краснодарском крае (66 %). Реже всего такого мнения придерживаются в Пермском крае (всего 53 %).

Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для учителей выбирали маркетологи и рекламщики (79 %), IT-специалисты (78 %) и строители (77 %), реже всех – рабочий персонал и HR-менеджеры (по 57 %).

С начала года в России было открыто более 9 000 вакансий школьных учителей. Средняя предлагаемая зарплата составляет 39,5 тысячи рублей, и только в 8 % случаев предлагается зарплата свыше 100 тысяч рублей.

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