Порядок оплаты общедомового потребления ресурсов ЖКХ изменился в России

15:33, 01 сентября 2022, ПАИ

С 1 сентября в России вступило в силу постановление Правительства РФ о внесении изменений в ряд актов по предоставлению коммунальных услуг и содержанию общего имущества в многоквартирном доме, сообщает РИА «Новости».

Основные нововведения касаются порядка расчёта за общедомовое потребление коммунальных ресурсов.

Размер платы за коммунальные ресурсы, потраченные на общее имущество в многоквартирном доме, определяется как произведение тарифа для потребителей, установленного ресурсоснабжающей организацией, и объёма ресурсов, потребляемых при эксплуатации общего имущества. Размер расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, включается в плату за содержание жилого помещения для каждого жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме.

Плата за общедомовое потребление ресурсов должна теперь отражаться в платежной квитанции отдельной строкой по каждому виду ресурсов.

Отметим, что к общедомовым расходам относятся такие, как электроэнергия, которая тратится на освещение этажей и работу лифтов, а также холодная и горячая вода для мытья подъездов.