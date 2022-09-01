Порядок оплаты общедомового потребления ресурсов ЖКХ изменился в России
С 1 сентября в России вступило в силу постановление Правительства РФ о внесении изменений в ряд актов по предоставлению коммунальных услуг и содержанию общего имущества в многоквартирном доме, сообщает РИА «Новости».
Основные нововведения касаются порядка расчёта за общедомовое потребление коммунальных ресурсов.
Размер платы за коммунальные ресурсы, потраченные на общее имущество в многоквартирном доме, определяется как произведение тарифа для потребителей, установленного ресурсоснабжающей организацией, и объёма ресурсов, потребляемых при эксплуатации общего имущества. Размер расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, включается в плату за содержание жилого помещения для каждого жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме.
Плата за общедомовое потребление ресурсов должна теперь отражаться в платежной квитанции отдельной строкой по каждому виду ресурсов.
Отметим, что к общедомовым расходам относятся такие, как электроэнергия, которая тратится на освещение этажей и работу лифтов, а также холодная и горячая вода для мытья подъездов.
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