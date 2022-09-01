ФОТОФАКТ Поток Персеиды удалось запечатлеть в Пушкиногорском районе
Ещё один фотоснимок метеорного потока Персеиды появился в региональных соцсетях. Его сделал Пётр Митрофанов, а опубликовал официальный паблик Псковской области Вконтакте.
«Метеорный поток Персеиды над Савкиной Горкой (Пушкиногорский район)», – гласит подпись к снимку.
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