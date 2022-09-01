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Общество

Сбер запускает новый промовклад «Лучший процент»

Новый промовклад запустил Сбер. Фото Вконтакте

С конца августа Сбер запустил новый промовклад «Лучший процент» с максимальной ставкой 7,5% годовых.

Размер ставки по вкладу зависит от суммы, истории сбережений клиента в Сбербанке за последние три месяца и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка).

Вклад открывается на срок пять месяцев. Проценты начисляются в конце срока окончания вклада.

Оформить его могут и новые клиенты, и те, у кого уже есть или были вклады в Сбере. Минимальная сумма для открытия составляет 100 тыс. рублей, максимальная — ничем не ограничена. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) не предусмотрено до окончания срока действия договора.

Вклад можно оформить в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн, а также в отделениях банка.

«Мы регулярно запускаем акции с выгодными ставками по вкладам и предлагаем нашим клиентам сохранить свои средства на максимально привлекательных условиях. По новому вкладу, если его открыть в самом начале сентября, получить деньги можно будет в начале февраля, когда после предновогодних трат и долгих каникул проценты по вкладу станут приятным бонусом в семейный бюджет», - сообщил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

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