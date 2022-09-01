В Великих Луках посреди города сняли на видео ужа

22:07, 01 сентября 2022, ПАИ

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Сегодня жительница Великих Лук обнаружила на проспекте Гагарина ужа. Об этом сообщил паблик «типичные Великие Луки».

Пресмыкающееся ловко передвигалось между тротуаром и проезжей частью.



«Проспект Гагарина, стоматология. Центр города. Хорошо, что уж», прокомментировала автор видео.

Больше всего лайков получил такой комментарий под видео: «Ползёт червяк по своим делам, так нет, надо сфоткать».

Действительно, уж – совершенно безобидное для человека существо. Они не редки на Псковской земле. Ужи легко приручаются и живут в домашних условиях. Они охотятся на мышей и вредных насекомых и их личинок. Уж неагрессивен. При виде человека он спасается бегством, но сначала пытается защищаться, выбрасывая вперёд голову. Но ядовитых зубов у ужа нет. Этот вид легко отличить по характерным жёлтым пятнам у головы.