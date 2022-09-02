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Общество

Ремонт по ОСАГО разрешили считать с учётом стоимости аналогов

Фото: www.adv.rbc.ru

Рассчитывать ремонт машин по ОСАГО с учётом аналогов оригинальных деталей разрешил Центробанк, сообщает Autonews. С 11 сентября при оценке стоимости восстановления автомобилей после ДТП страховые компании смогут ориентироваться не только на оригинальные детали, но и на аналоги. Но сделать это можно лишь в том случае, если запчасть отсутствует на рынке.

«Сейчас, если оригинальная запчасть отсутствует на рынке, информация о её стоимости не попадает в справочник. Из-за этого могут возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО. Новый подход позволит рассчитывать выплату с учётом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти», — сообщили в Центральном банке России.

Средняя выплата по полисам ОСАГО по итогам шести месяцев 2022 года составила 71 561 руб. Это на 3010 руб. больше, чем за тот же период прошлого года.

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