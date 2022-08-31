Житель Тверской области признан виновным в незаконной вырубке псковских лесов

09:44, 02 сентября 2022, ПАИ

Житель Тверской области признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

Суд установил, что в феврале 42-летний мужчина в Великолукском лесничестве с помощью лиц, введенных в заблуждение относительно законности его действий, вырубил 78 елей и три сосны, причинив ущерб лесному фонду на общую сумму свыше 2 миллионов 600 тысяч рублей.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил иск комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области о взыскании с подсудимого указанного выше ущерба, причиненного лесному фонду, в полном объеме.