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Экономика

В России введут новые тарифы ОСАГО

Тарифы полиса ОСАГО изменит Центробанк России с 13 сентября. Это связано с подорожанием запчастей. Минюст РФ уже зарегистрировал соответствующее указание регулятора, сообщает «Прайм».

«Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей», — говорится в сообщении ЦБ.

Для водителей легковых автомобилей базовая ставка будет рассчитываться в промежутке от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта коридор увеличат на 17,8% в обе стороны.

Как уточняется в сообщении, актуарные расчеты подтвердили необходимость изменения базовых тарифов и территориальных коэффициентов. 

«Благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками», — объяснили в ЦБ.

Центробанк ожидает, что изменение тарифов поможет сдержать рост цен на ОСАГО, поскольку страховщикам станет проще определять его стоимость для каждого отдельного водителя.

Ранее регулятор уже неоднократно расширял тарифный коридор ОСАГО для повышения индивидуализации цены, чтобы каждый водитель платил за страховку с учетом характеристик, отражающих именно его уровень риска. Так, в 2020 году коридор увеличили на 10% в обе стороны.

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