Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Центр поддержки одарённых школьников «Вега» открылся в Пскове

Фото: правительство Псковской области

Региональный центр выявления и поддержки одарённых школьников «Вега» открылся в Пскове в День знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства области.

На новой образовательной площадке созданы условия для работы со школьниками 5–11-х классов в трёх основных направлениях – науки, спорта и искусства. Школьники будут проходить обучение по специально разработанным программам дополнительного образования.

Фото: правительство Псковской области

В центре будут действовать лаборатории химико-биологических исследований, робототехники и прототипирования, медицинских исследований, кабинет для аудиторных занятий, медиатека и коворкинг с рабочими зонами и зоной отдыха. Здесь размещено высокотехнологичное оборудование. На его приобретение при поддержке федерального центра в рамках нацпроекта «Образование» было направлено 200 млн рублей.

Также центр заключил соглашения с рядом вузов и колледжей, спортивных федераций и организаций региона для сотрудничества и реализации совместных проектов.

С приветственным словом перед участниками мероприятия выступил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Он рассказал о важности открытия подобного центра для региона, о ключевых направлениях работы и перспективах дальнейшего развития.

Во время открытия учреждения состоялся осмотр современных лабораторий и знакомство с их функционалом.

Фото: правительство Псковской области

В рамках всероссийской образовательной инициативы на базе регионального центра реализуется проект «Сириус. Лето: начни свой проект». Его инициировало руководство федерального образовательного центра «Сириус» при поддержке президента РФ. Программа направлена на то, чтобы школьники смогли найти задачу для проектной работы, связанную с актуальными проблемами науки, технологии, бизнеса, а также наставника из числа студентов региональных вузов, который поможет разобраться в задаче и будет сопровождать школьника в течение всего проекта.

Отмечается, что региональный центр «Вега» создан по модели федерального образовательного центра «Сириус» и нацелен на развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одарённых детей и молодёжи, проживающих на территории Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 сентября 2022

Более чем на 13% увеличилась выручка псковского общепита
02 сентября 2022

Власти Пскова прокомментировали спил деревьев на Рижском проспекте
02 сентября 2022

ФОТОФАКТ Град размером с горох выпал в Псковской области
02 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Ярмарка белорусских товаров в Пскове
02 сентября 2022

Новый зал для тяжелоатлетов планируют открыть в Пскове
02 сентября 2022

Когда в Псковскую область придёт бабье лето, рассказали в Гидрометцентре
02 сентября 2022

Модельный избирательный участок презентовали в Пскове
02 сентября 2022

Оборот розничной торговли вырос в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...