Центр поддержки одарённых школьников «Вега» открылся в Пскове

15:16, 02 сентября 2022, ПАИ

Региональный центр выявления и поддержки одарённых школьников «Вега» открылся в Пскове в День знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства области.

На новой образовательной площадке созданы условия для работы со школьниками 5–11-х классов в трёх основных направлениях – науки, спорта и искусства. Школьники будут проходить обучение по специально разработанным программам дополнительного образования.

В центре будут действовать лаборатории химико-биологических исследований, робототехники и прототипирования, медицинских исследований, кабинет для аудиторных занятий, медиатека и коворкинг с рабочими зонами и зоной отдыха. Здесь размещено высокотехнологичное оборудование. На его приобретение при поддержке федерального центра в рамках нацпроекта «Образование» было направлено 200 млн рублей.

Также центр заключил соглашения с рядом вузов и колледжей, спортивных федераций и организаций региона для сотрудничества и реализации совместных проектов.

С приветственным словом перед участниками мероприятия выступил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Он рассказал о важности открытия подобного центра для региона, о ключевых направлениях работы и перспективах дальнейшего развития.

Во время открытия учреждения состоялся осмотр современных лабораторий и знакомство с их функционалом.

В рамках всероссийской образовательной инициативы на базе регионального центра реализуется проект «Сириус. Лето: начни свой проект». Его инициировало руководство федерального образовательного центра «Сириус» при поддержке президента РФ. Программа направлена на то, чтобы школьники смогли найти задачу для проектной работы, связанную с актуальными проблемами науки, технологии, бизнеса, а также наставника из числа студентов региональных вузов, который поможет разобраться в задаче и будет сопровождать школьника в течение всего проекта.

Отмечается, что региональный центр «Вега» создан по модели федерального образовательного центра «Сириус» и нацелен на развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одарённых детей и молодёжи, проживающих на территории Псковской области.