78-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
Псковская область продолжает поддерживать освобождённые территории Украины. Ушла эпоха: умер Михаил Горбачёв, и снова кипят споры по поводу персоны последнего правителя СССР. А в регионе между тем начался новый учебный год: открываются школы, идут капремонты в образовательных учреждениях. Но всё это мелочи на фоне дистанционного электронного голосования: по активности в подготовке к нему псковичи обошли своих заклятых друзей новгородцев.
Эти и другие темы в эфире очередного, 78-го выпуска «Псковского телеграма» обсудят его соведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.
«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в телеграм-пространстве темах. Выпуски выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте ПАИ и в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».
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