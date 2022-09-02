78-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

17:36, 02 сентября 2022, ПАИ

Псковская область продолжает поддерживать освобождённые территории Украины. Ушла эпоха: умер Михаил Горбачёв, и снова кипят споры по поводу персоны последнего правителя СССР. А в регионе между тем начался новый учебный год: открываются школы, идут капремонты в образовательных учреждениях. Но всё это мелочи на фоне дистанционного электронного голосования: по активности в подготовке к нему псковичи обошли своих заклятых друзей новгородцев.

Эти и другие темы в эфире очередного, 78-го выпуска «Псковского телеграма» обсудят его соведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в телеграм-пространстве темах. Выпуски выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте ПАИ и в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».