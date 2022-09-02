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Политика

ДЭГ в помощь. 78-й выпуск «Псковского телеграма»

Псковская область продолжает поддерживать освобожденные территории Украины. Ушла эпоха: умер Михаил Горбачев и снова кипят споры по поводу персоны последнего правителя СССР. А в регионе между тем начался новый учебный год: открываются школы и идут капремонты в образовательных учреждениях. Но все это мелочи на фоне дистанционного электронного голосования: по активности в подготовке к нему псковичи обошли своих заклятых друзей новгородцев.

Эти и другие темы в эфире очередного, 78-го выпуска «Псковского телеграма» обсудили его соведущие: Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

«Псковский телеграм» – еженедельная программа о самом интересном и обсуждаемом в Telegram-пространстве. Выпуски проекта выходят в свет по пятницам, в 18:00 на сайте ПАИ, в группе агентства в «ВКонтакте», а в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

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