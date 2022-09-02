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Общество

Студентки ПсковГУ устроились на работу медсёстрами на побережье Чёрного моря

Студентки ПсковГУ, кандидаты медицинского отряда «Алоэ» Александра Беляева и Светлана Гусарова отправились работать в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Морская волна» (Краснодарский край) на должности младших медицинских сестёр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Девушкам предстоит работать в пятой смене с детьми из Донецкой и Луганской народных республик.

«Студентки станут частью большого коллектива, получат профессиональный опыт, а также побывают на побережье Чёрного моря», – отметили в пресс-службе.

Добавим, летом девушки проходили курсы медицинской подготовки за счёт средств вуза в рамках программы обучения рабочим специальностям. Курсы организовало Псковское региональное отделение Российских студенческих отрядов. После завершения обучения многие выпускники работали в больницах Пскова.

Председатель правления Псковского регионального отделения РСО Алла Сердцева отметила, что получить медицинскую специальность мог любой желающий, вступивший в студотряд «Алоэ».

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