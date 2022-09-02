Дирижёр Алексей Репников: А ещё я люблю рыбалку

21:58, 02 сентября 2022, ПАИ

В эфире программы «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский» ведущая Владислава Полякова пообщалась с новым художественным руководителем, главным дирижером Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексеем Репниковым. Что нового ожидается в псковском музыкальном сезоне в БКЗ филармонии, как складываются отношения с оркестром и в чем особенность творческого процесса – читайте в интервью.

Почему Псков?

– Вы были дирижером в Петербурге, в Михайловском театре, в Большом театре в Москве, выступали и в Германии, и в Великобритании, и в США, и в Китае. Возникает вопрос: почему Псков?

– До этого еще было почти 30 лет Мариинского театра, в Михайловском театре я и сейчас являюсь действующим дирижером, и я приглашенный дирижер в Большом театре. Но у меня не было никогда возможности работать, как у дирижеров называется, со своим оркестром. И каждый дирижер всегда к этому стремится. Так что это в определенном смысле моя мечта. И когда мне предложили, я, в общем-то, не сильно думал – сразу согласился, потому что это интересно.

– Мы сегодня находимся на первой репетиции. Как проходит процесс интеграции? Вы уже успели познакомиться со всеми музыкантами и знакомитесь с ними лично, поодиночке или в процессе?

– Как в любом коллективе. Сначала меня представили оркестру, потом я встал за пульт. Лучше всего находить контакт – руками помахать, чтобы людям сразу стало понятно: годится, не годится. Вроде как подошло. А дальше все по-человечески.

Нет, очень хорошо, и оркестр очень адекватный, ответные люди, очень приятные. Так что вчера никаких проблем вообще не возникло. Сразу начали работать – и все.

– А вы строгий или лояльный дирижер?

– Да нормальный, человечный. Все от души и от ощущений. Тут же самое главное – никакую маску не строить, это важно.

– Быть искренним, да?

– Искренним и музыкантом – все. Если ты музыкант, музыканты это чувствуют. Здесь тогда нет никакого подвоха и обмана.

– Мы коснулись вашей прежней деятельности, этого большого бэкграунда. За вашими плечами много интересных проектов. Будут ли подобные проекты в Пскове?

– Сейчас у нас завершается планирование этого сезона, уже скоро выложим план на весь год. И в планах и привезти балет, и пройтись по всем значимым датам музыкального мира. 2023 год объявлен Годом Рахманинова, так что обязательно сыграем оперу «Алеко», поставим ее, постараемся сделать ее полусценической, обязательно будут его симфонии. Приедут солисты-пианисты, которые представят его творчество.

Опять же в декабре ныне живущему композитору Родиону Щедрину 90 лет. И мы обязательно ему посвятим концерт с его произведениями. Притом будет представлен не очень обычный концерт. В голове у людей это, наверно, не самые музыкальные инструменты, но вы услышите, сколько музыки из этих инструментов можно извлечь. Я говорю про ударные инструменты. Будет начинать этот концерт ансамбль ударных инструментов, потом мы сыграем «Кармен-сюиту»: она тоже составлена Щедриным как большой ансамбль ударных инструментов плюс струнный состав, духовиков нет. И его очень яркое, праздничное произведение – это балет «Конек-горбунок», из него несколько номеров сыграем уже большим оркестром. Так что постараемся всех не обидеть.

Я очень приятно удивлен, что в составе филармонии есть очень знающие, понимающие, профессиональные люди: когда какой-то вопрос задал, информация была тут же предоставлена, и даже больше, чем я ее себе представлял, так что, я думаю, будет интересно.

Постараюсь привезти побольше музыкантов-виртуозов по разным инструментам, думаю, мы прямо составим концерты медных духовых (приедут очень сильные ребята), деревянных духовых, и в то же время наши ребята, которые здесь работают, что-то обязательно поиграют. Деревянных духовых, струнных солистов, само собой, подтянем. Год, я думаю, сложится нормально, буквально еще несколько дней – и мы его добьем, будет интересно. Постараемся не повторяться.

Чувство меры

– Планы грандиозные, но для их свершения нужен сильный коллектив. Не могу вас не спросить как у профессионала: что такое сильный оркестр?

– Сильные музыканты. Они здесь есть.

– А для этого оркестр должен строго подчиняться дирижеру? Не допускается никакая вольность, импровизация или допускается? Как это вообще устроено?

– Да вы знаете, все – чувство меры. Вообще музыка – это чувство меры. Вчера как раз, порепетировав, я от многих услышал, что есть это ощущение. На самом деле каждый дирижер, когда приходит, немножко под себя настраивает оркестр. Ни в коем случае нельзя говорить, что было неправильно, нет! Просто каждый художник переделывает под себя немножко: есть свои краски, свои оттенки. Мы это так слышим и пытаемся этого добиться от оркестра.

Здесь просто по некоторым инструментам людей не хватает, но приедут – помогут. А так в целом ребята-псковичи – молодцы.

– А как должен строиться творческий процесс? На выносливости, выдержке, сдержанности? Или, наоборот, это должен быть процесс медитации, когда ты погружаешься в музыку и уже ни о чем не думаешь? Или все в совокупности?

– Это этапы. Как у любого музыканта: сначала он разбирает ноты, потом их учит, потом выгрывается в материал так, что он уже технологически не задумывается, и вот дальше начинается медитация.

– Вопрос-провокация: у вас есть любимый инструмент?

– А я в прошлом тромбонист, так что вся медная братия – это моя кровь.

– А если говорить о музыке, о композиторах, наверняка у вас тоже есть свои предпочтения?

– Тут обманываться не надо: мне нравится все, что нравится всем. У Чайковского есть симфонии, которые просто нравятся, это не обсуждается, но есть те, которые не так сильно меня цепляют, хотя все творчество гениально. Это относится к любому композитору. Так что я считаю, что плохой музыки вообще не бывает, просто ее ты либо понимаешь, либо не понимаешь.

– Оторвемся от музыки – поговорим о процессе выступления. У вас есть ритуал перед выходом на сцену? Вы что-нибудь говорите себе или, может быть, коллективу?

– Я себя пытаюсь все время заводить. Очень важно, чтобы выход на сцену, этот выплеск адреналина, на сцене не раздавил. А для этого я себя стараюсь уже до сцены довести. Но это само собой получается, наверно, давление поднимается, не знаю. Немножко заведенный – и уже дальше выходишь и работаешь. Нет, какого-то ритуала нет, все само собой.

– Когда в ближайшее время можно будет увидеть вас в деле?

– Сейчас пройдут хоровые концерты, 2-го и 3-го числа, и потом намечено открытие сезона на 9 октября. Мы к нему будем готовиться тщательно, как раз этот концерт пойдет анонсом сезона: мы сыграем произведения такого плана, которые будут на последующих концертах в сезоне.

– Расскажите немножко о себе. Вы успели погулять по Пскову, например?

– Нет, не очень. Меня, честно, наш директор Сергей Жаворонок попытался поводить, но пока организационные дела. Начальный период всегда немножко плотный, но я думаю, еще успею [осмотреться]. Нет, мне город очень нравится. Даже то, что мне показали, – это, конечно, фантастика.

– Понятно, что музыка занимает очень много времени и является неотъемлемой частью вашей жизни. А есть у вас хобби, помимо музыки?

– Рыбалка.

– Действительно?

– Это правда. Просто на нее очень мало времени. У меня даже есть катер, но если мне удается выйти за год на нем два – три раза – счастье.

– Вы попали в нужное место, потому что у нас много рыболовных мест.

– Да. Я уже реку оценил: походил посмотрел – с рыбацкой точки зрения у меня уже есть наметки.

– Предлагаю вам пригласить зрителей в БКЗ на концерты.

– Уважаемые псковичи, меня зовут Алексей Репников, я новый главный дирижер этого оркестра, и я искренне и от души вас приглашаю на наш новый сезон: он будет интересный, он будет насыщенный, он будет разнообразный. Мы постараемся представить концерты именно в том варианте, формате, который вы, наверно, еще не видели. Так что приходите, очень вас ждем, будем вам рады. И вообще надо поддерживать свой оркестр: оркестр здесь очень хороший.

– Спасибо большое за интервью! Спасибо, что нас позвали, пригласили, и надеюсь, это не последняя наша беседа.

– Договорились.