Скончался экс-депутат Псковского областного Собрания Сергей Никифоров

Скончался экс-детутат Псковского областного Собрания Сергей Никифоров. Депутаты регионального парламента выразили глубокие соболезнования родным и близким умершего.

«Ушёл из жизни энергичный и яркий политик, военный лётчик, заслуживший авторитет среди коллег и сослуживцев участием в горячих точках, справедливым отношением к людям, заботой о личном составе. Служение Отчизне, идеалы воинского братства были для него не просто словами, а принципами, которым он никогда не изменял. Сергей Иванович был строгим, когда того требовали обстоятельства, и понимающим, когда к нему обращались за помощью. Ответственность, внимание к проблемам и, самое главное, любовь к родной земле – всё это стало основой его эффективной депутатской деятельности», - говорится в сообщении областного Собрания.

Сергей Никифоров родился в 1951 году в Самаре, окончил Балашовское высшее военно-авиационное училище и Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина. Был лётчиком-снайпером, участником боевых действий в Афганистане, Вьетнаме, Лаосе и Кампучии. На протяжении 11 лет, с 1990 по 2001 год, был командиром 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка. Награжден орденами «Красная звезда», «За военные заслуги», «Красная звезда 2-ой степени Социалистической Республики Вьетнам», десятью медалями. В 2000 году Указом президента РФ ему было присвоено почётное звание «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации».

В 1998 году, будучи командиром полка, одержал победу на выборах в Псковское областное Собрание депутатов по избирательному округу № 3 (в границы этой территории в то время входил военный городок аэродрома Кресты), в парламенте возглавлял депутатскую группу «Отечество», c 2007 по 2015 год был депутатом Псковской городской Думы.

«Добрые дела Сергея Ивановича Никифорова навсегда останутся в благодарной памяти его коллег, сослуживцев и земляков!» - заключили депутаты.