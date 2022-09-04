Бейонсе снялась в перчатках из ателье супруги псковского бизнесмена

11:10, 04 сентября 2022, ПАИ

Бейонсе снялась в перчатках, которые изготовили в ателье Atelier Biser Ксении Подвальной, супруги владельца Великолукского мясокомбината Владимира Подвального. Об этом пишет газета «АиФ» со ссылкой на популярный телеграм-канал «НЕБОЖЕНА».

«В один прекрасный день с Ксенией связалась стилистка Кайли Дженнер. С тех пор она шьёт наряды для Кайли Дженнер, Синди Бруна, Крисси Тейген и Карли Клосс, а в апреле в комбинезоне российского производства вышла на сцену певица Lorde», - сообщили авторы Telegram-канала.