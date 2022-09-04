Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Патриарх Кирилл призвал богатых делиться, чтобы не попасть в ад

Фото Вячеслав Прокофьев.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых людей в России делиться своими средствами с нуждающимися, отметив, что если человек с большим количеством денег не хочет помочь другому, то это «путь в ад». Об этом предстоятель Русской православной церкви сказал в проповеди после воскресной литургии в храме Христа Спасителя.

По его словам, если человек «из большого количества денег не может помочь другому - это путь в ад, и говорить тут не о чем». При этом предстоятель РПЦ напомнил евангельское выражение Христа о том, что «трудно богатому войти в Царство Божие».

«Если богатый человек не видит скорби другого и не помогает - это, ясно, путь в сторону от Бога, от Христа и его царства. Чем больше у человека денег, тем больше ответственности за это его земное существование», - добавил патриарх.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 сентября 2022

Жители Середки Псковского района отметили день своего села
04 сентября 2022

10 электросамокатов сгорели в Росси с начала года
04 сентября 2022

Патриарх Кирилл призвал богатых делиться, чтобы не попасть в ад
04 сентября 2022

Делегация Усвятского района принимает участие в Витебских днях в Пскове
04 сентября 2022

Евгений Панферов и Ольга Тимофеева станут гостями нового выпуска программы «Псковский телеграм Online»

04 сентября 2022

Нарушения перевозки детей выявили сотрудники ГИБДД в Великих Луках
04 сентября 2022

Эксперт рассказал о повышении спроса на сербское вино в России
04 сентября 2022

Чемпион России по баскетболу провёл мастер-класс для великолучан

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...