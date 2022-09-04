Патриарх Кирилл призвал богатых делиться, чтобы не попасть в ад

15:50, 04 сентября 2022, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых людей в России делиться своими средствами с нуждающимися, отметив, что если человек с большим количеством денег не хочет помочь другому, то это «путь в ад». Об этом предстоятель Русской православной церкви сказал в проповеди после воскресной литургии в храме Христа Спасителя.

По его словам, если человек «из большого количества денег не может помочь другому - это путь в ад, и говорить тут не о чем». При этом предстоятель РПЦ напомнил евангельское выражение Христа о том, что «трудно богатому войти в Царство Божие».

«Если богатый человек не видит скорби другого и не помогает - это, ясно, путь в сторону от Бога, от Христа и его царства. Чем больше у человека денег, тем больше ответственности за это его земное существование», - добавил патриарх.