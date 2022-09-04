10 электросамокатов сгорели в Росси с начала года

16:13, 04 сентября 2022, ПАИ

10 электросамокатов сгорели в России с начала текущего года, в результате один человек погиб, шесть пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Основные причины пожаров электросамокатов связаны с ненадлежащей эксплуатацией литий-ионных аккумуляторных батарей, входящих в комплект электроустройств, в том числе их механические повреждения. Также к таким происшествиям приводили короткие замыкания и излишний заряд.

Напомним о том, что юрист объяснил, что нужно делать после столкновения с самокатчиком.