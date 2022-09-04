Первый авиарейс Казань – Псков задерживается на час

16:56, 04 сентября 2022, ПАИ

Первый рейс из Казани в Псков задерживается на час, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что сегодня должны вылететь два первых рейса из Пскова в Казань и из Казани в Псков.

По воскресеньям самолёт из Казани должен вылетать в 18:50, а в Пскове будет приземляться в 20:55, вылет из Пскова в Казань в 21:45. По средам самолет из Казани будет приземляться в Пскове в 20:25 и вылетать обратно в 21:15.

Пассажиров будет перевозить самолёт Bombardier CRJ200 на 50 мест. Время в полёте составит два часа 15 минут.