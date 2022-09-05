Пожарные ликвидировали возгорание бани и сохранили соседнее строение
В Псковском районе в СНТ «Черняковицы-2» произошло возгорание бани, была угроза распространения огня на соседнее строение.
Прибывшие на место пожарные подали стволы на защиту соседнего строения и ликвидацию очага возгорания, а также были извлечены газовые баллоны из горящей бани.
К моменту прибытию пожарных баня полностью полыхала открытом огнём.
Пострадавших нет.
Обстоятельства возгорания выясняются.
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