Пожарные ликвидировали возгорание бани и сохранили соседнее строение

00:18, 05 сентября 2022, ПАИ

В Псковском районе в СНТ «Черняковицы-2» произошло возгорание бани, была угроза распространения огня на соседнее строение.

Прибывшие на место пожарные подали стволы на защиту соседнего строения и ликвидацию очага возгорания, а также были извлечены газовые баллоны из горящей бани.

К моменту прибытию пожарных баня полностью полыхала открытом огнём.

Пострадавших нет.

Обстоятельства возгорания выясняются.