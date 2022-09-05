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Общество

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир в понедельник, 5 сентября, в 9:00.

В этой программе мы познакомимся с новым главным врачом Псковской областной клинической больницы  Евгением Панферовым. Ведущие Надежда Назаренко и Антон Сергеев узнают о том, какие цели ставит перед собой новый руководитель клиники и произойдут ли изменения в организации работы медицинского учреждения.   

Ещё одним гостем программы станет председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Ведущие поговорят о предстоящих культурных мероприятиях, о том, что удивит и порадует жителей региона этой осенью.

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