Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир

09:00, 05 сентября 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир в понедельник, 5 сентября, в 9:00.

В этой программе мы познакомимся с новым главным врачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панферовым. Ведущие Надежда Назаренко и Антон Сергеев узнают о том, какие цели ставит перед собой новый руководитель клиники и произойдут ли изменения в организации работы медицинского учреждения.

Ещё одним гостем программы станет председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Ведущие поговорят о предстоящих культурных мероприятиях, о том, что удивит и порадует жителей региона этой осенью.