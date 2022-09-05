От шахмат до футбола: спортивные школы Пскова ведут набор детей

17:28, 05 сентября 2022, ПАИ

Начался сентябрь, а это значит, что дети не только начинают получать знания непосредственно в учебных учреждениях, но и посещать различные секции. В связи с этим ещё четыре спортивные школы города Пскова презентовали свои возможности и объявили, что ждут новых учеников.

Сегодня отмечается большой спрос на спорт в Пскове, сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Александр Гаврилов в ходе беседы в медиацентре Псковского агентства информации.

«Сейчас у родителей и детей большой спрос на занятия спортом. Дети пошли в школу, сейчас первая неделя, какая-то утряска, но по большому счету уже сейчас пошли звонки от родителей [по поводу записи в спортивные секции. – Ред.]», – отметил он.

«Надежда»

В спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» сегодня работает семь спортивных отделений, таких как лёгкая атлетика, велоспорт, спортивное ориентирование, конный спорт, тяжёлая атлетика, гандбол и адаптивная физическая культура.

Набор в группы по спортивному ориентированию и гандболу идёт с восьми лет, лёгкой и тяжёлой атлетики – с девяти, а по велоспорту и конному спорту – с десяти лет.

«Адаптивная физическая культура проводится для лиц с ограниченными возможностями здоровья по следующим видам спорта: настольный теннис, конный спорт, лёгкая атлетика. Ограничений по возрасту нет», – рассказала исполняющая обязанности директора СШОР «Надежда» Анна Шкробинец.

Занятия в спортивной школе «Надежда» проводятся бесплатно, ознакомиться с подробной информацией можно на сайте учреждения, справки также предоставляются по телефону 73-70-94.

«Гармония»

Спортивная школа «Гармония» приглашает заниматься тхэквондо, художественной гимнастикой и аэробикой.

В школе спортивную подготовку проходят 565 человек в возрасте от 6 до 17 лет. Тхэквондо занимаются 322 человека, художественной гимнастикой – 170 человек, аэробикой – 73. Занятия можно посещать бесплатно.

Как отметила исполняющая обязанности директора спортивной школы «Гармония» Римма Мухтарова, для детей дошкольного возраста реализуется программа спортивно-оздоровительной направленности. Взимается оплата за месяц.

В школе работают 22 тренера, три человека имеют звание «Отличник физической культуры и спорта», 9 тренеров – «Мастера спорта», 11 наставников – обладатели высшей тренерской категории.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте учреждения или позвонить по номеру телефону 72-73-57.

«Бригантина»

Спортивная школа «Бригантина» ведёт запись на пять спортивных направлений: шахматы, дзюдо, спортивная аэробика, волейбол и самбо.

В школе занимаются 623 воспитанника от 7 до 18 лет. Набор в группы по шахматам, дзюдо и спортивной аэробике проводится с семи лет, волейболу – с девяти, самбо – с десяти лет.

Здесь с детьми занимаются 20 тренеров, восемь мастеров спорта России и международного класса, семь тренеров – воспитанники спортшколы «Бригантина». Средний стаж работы преподавателей в спортшколе – 18 лет.

Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте учреждения, также её можно получить по телефону 56-72-21.

Директор СШ «Бригантина» Сергей Горячев отметил, что 9 сентября 2022 года школа будет отмечать 30 лет со дня образования.

«Стрела»

В спортивную школу по футболу «Стрела» принимают обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет. Сейчас количество занимающихся составляет 424 человека.

Тренерский состав – 13 человек, из них три человека имеют высшую квалификационную категорию. Двум тренерам присвоено звание «Мастер спорта России по футболу», четырем – «Отличник физической культуры и спорта», одному – «Заслуженный тренер Туркменской ССР».

Дополнительную информацию можно узнать на сайте учреждения, а также по номеру телефона 54-00-20.

«Очень много ребят играют в командах различного уровня, в том числе и за границей», – рассказал директор СШ по футболу «Стрела» Андрей Аленичев.