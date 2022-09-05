Выставка «История скульптуры на ощупь» откроется в галерее «Цех» 8 сентября

15:00, 05 сентября 2022, ПАИ

8 сентября в галерее «Цех» откроется выставка «История скульптуры на ощупь», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра драмы.

Новая выставка в галерее «Цех» – специальный проект для незрячих и слабовидящих людей. В экспозиции представлены точные гипсовые копии скульптурных шедевров разных периодов (в первую очередь античности и эпохи Возрождения), входящих в коллекцию музея слепков Академии художеств. Экспонаты предоставлены генеральным партнером выставочного проекта – реставрационно-строительной компанией «Ордер» (Санкт-Петербург).

Помимо образцов западноевропейской скульптуры на выставке представлены и работы российских скульпторов ХIХ века, а также несколько фрагментов рельефов из Дмитриевского собора во Владимире (XII в), знаменитого своей белокаменной резьбой.

Все скульптуры доступны для тактильного исследования. Зрители смогут прикоснуться к голове «Давида» Микеланджело, заметить фрагментарные утраты на лице «Перикла в коринфском шлеме» работы Кресилая или на ощупь определить мимику «Пророка Иеремии» Донателло.

Презентация проекта пройдет 8 сентября в 18:00. Для слабовидящих посетителей организуют экскурсию по выставке. Выставка будет открыта для посещения для всех желающих до 20 сентября.

Выставка «История скульптуры на ощупь» проводится в рамках проекта «Особенный зритель» программы «Культура российской провинции» Российского фонда культуры. Организатором проекта в Псковской области выступает АНО «Духовно-просветительский центр «Ручей».