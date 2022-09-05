Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставка «История скульптуры на ощупь» откроется в галерее «Цех» 8 сентября

8 сентября в галерее «Цех» откроется выставка «История скульптуры на ощупь», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра драмы.

Новая выставка в галерее «Цех» – специальный проект для незрячих и слабовидящих людей. В экспозиции представлены точные гипсовые копии скульптурных шедевров разных периодов (в первую очередь античности и эпохи Возрождения), входящих в коллекцию музея слепков Академии художеств. Экспонаты предоставлены генеральным партнером выставочного проекта – реставрационно-строительной компанией «Ордер» (Санкт-Петербург).

Помимо образцов западноевропейской скульптуры на выставке представлены и работы российских скульпторов ХIХ века, а также несколько фрагментов рельефов из Дмитриевского собора во Владимире (XII в), знаменитого своей белокаменной резьбой.

Все скульптуры доступны для тактильного исследования. Зрители смогут прикоснуться к голове «Давида» Микеланджело, заметить фрагментарные утраты на лице «Перикла в коринфском шлеме» работы Кресилая или на ощупь определить мимику «Пророка Иеремии» Донателло.

Презентация проекта пройдет 8 сентября в 18:00. Для слабовидящих посетителей организуют экскурсию по выставке. Выставка будет открыта для посещения для всех желающих до 20 сентября. 

Выставка «История скульптуры на ощупь» проводится в рамках проекта «Особенный зритель» программы «Культура российской провинции» Российского фонда культуры. Организатором проекта в Псковской области выступает АНО «Духовно-просветительский центр «Ручей».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 сентября 2022

МВД предлагает награду в миллион рублей за помощь в розыске

05 сентября 2022

Стали известны победители конкурса помидоров в Псковской области
05 сентября 2022

Псковских автомобилистов предупредили о начале брачного периода у лосей
05 сентября 2022

Владимир Путин объявил Россию страной «восходящего солнца»
05 сентября 2022

Первые пассажиры поделились впечатлениями от авиарейсов из Пскова в Казань
05 сентября 2022

Великолучане рассказали о создании судна в виде дракона для парада плавсредств
05 сентября 2022

Творческая лаборатория ПсковГУ ищет таланты
05 сентября 2022

Незаконный вылов рыбы пресекли в Невельском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...