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Общество

Урбанистическое исследование запустили в Пскове

Урбанистическое исследование запустили в Пскове. В нём могут принять участие все жители города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

«Жизнь большинства из нас проходит в городе, здесь мы живём, отдыхаем, работаем, вдохновляемся новым или увлеченно планируем, проектируем и создаем то, во что верим. Город влияет на нас, а мы своими действиями и бездействием влияем на него. В повседневной жизни редко остаётся время задуматься о том, что нас волнует, что раздражает или вдохновляет, как мы сами готовы участвовать в развитии. Просим вас ответить на вопросы, связанные с тем, каким вы ощущаете город в течение недели, с какими трудностями сталкиваетесь, чем в городе гордитесь и интересуетесь. Без суммарного понимания, что нас всех волнует, чего мы хотим и кто готов включаться в процессы развития, собственно, и развитие невозможно», – отметили в «Команде 2018».

Результаты исследования опубликуют и отправят участникам. Также итоги исследования послужат основой для формирования программы проектных семинаров / встреч по разным вопросам городского развития и возможности участия в них тем, кто заполнил анкету (поэтому особенно важно, в какой роли сами жители готовы участвовать в проектах).

Для каждого района Псковской области предназначена индивидуальная анкета. Анкета для жителей Пскова доступна по ссылке здесь. Её заполнение займёт 15-20 минут.

Исследование проводится в рамках проекта «Твой регион – твои возможности 2.0», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.

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