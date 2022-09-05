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Происшествия

Сильное задымление возникло на улице Новаторов в Пскове

Фото с места происшествия

В Пскове на улице Новаторов произошло возгорание емкости с неизвестным содержимым.

На месте работают пожарные подразделения. Идёт ликвидация горения. Обстоятельства возгорания выясняются. 

По предварительным данным, пострадавших нет.

Предположительно, горит емкость в автомобиле. 

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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