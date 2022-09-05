Сильное задымление возникло на улице Новаторов в Пскове
В Пскове на улице Новаторов произошло возгорание емкости с неизвестным содержимым.
На месте работают пожарные подразделения. Идёт ликвидация горения. Обстоятельства возгорания выясняются.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Предположительно, горит емкость в автомобиле.
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