Бензопилу украл ранее судимый великолучанин

15:55, 05 сентября 2022, ПАИ

Бензопилу украл безработный великолучанин из сарая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с 3 по 4 сентября из сарая в деревне Малахово Великолукского района мужчина украл инструмент через незапертую дверь. Причинённый ущерб составил порядка восьми тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в краже, им оказался 43-летний безработный мужчина. Ранее его неоднократно судили.

Похищенную бензопилу обнаружили и изъяли. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.