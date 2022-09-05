Бензопилу украл ранее судимый великолучанин
Бензопилу украл безработный великолучанин из сарая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, с 3 по 4 сентября из сарая в деревне Малахово Великолукского района мужчина украл инструмент через незапертую дверь. Причинённый ущерб составил порядка восьми тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого в краже, им оказался 43-летний безработный мужчина. Ранее его неоднократно судили.
Похищенную бензопилу обнаружили и изъяли. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
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