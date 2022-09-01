Вернуться на главную страницу Фото 1 из 27 ФОТОРЕПОРТАЖ Выставка о первом российском императоре

Фото: ПАИ



Выставка проекта ГМЗ «Петергоф» «Пространство Петра – пространству России» открылась в отреставрированных Поганкинах палатах в Пскове. Выставочное повествование включает сюжеты из отрочества и юности будущего монарха, его заграничных путешествий и военных триумфов. Широкой публике представили 16 масштабных полотен с историческими сюжетами, которые создали мастера Санкт-Петербургской академии художеств. Всего до 25 сентября в выставочном проекте покажут более 60 предметов, связанных с петровской эпохой. О том, как прошло открытие выставки и что на ней можно увидеть, – в нашем фоторепортаже.