В Псковской области проходит большой Святогорский крестный ход
Сегодня, 5 сентября, состоялся первый день большого Святогорского крестного хода, традицию которого по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, епископа Великолукского и Невельского, возобновили в этом году. Об этом сообщает паблик "Псково-Печорские паломники Вконтакте".
Ранее Святогорский крестный ход был учреждён согласно Указу Псковской духовной консистории от 22 сентября 1813 г.
В первый день сентября месяца совершалось ежегодное крестное хождение в г. Новоржев, Опочку и другие окрестные села из Святогорского монастыря со святыми чудотворными иконами Божьей Матери для возношения благодарственных молитв к Богу и Божьей Матери за спасение от гибели и разорения французами в Отечественной войне 1812 г.
День 1-ый. Крестный ход из Святогорского монастыря в д. Вехно
Большой крестный ход будет проходить 4 дня: 5 сентября - 8 сентября. Присоединяйтесь!
Вторник, 6 сентября
9:00 — встреча иконы, литургия
Храм Рождества Христова, г. Новоржев
12:00 — молебен. Деревня Жадрицы
16:00 — молебен. Деревня Теребени
Среда, 7 сентября
9:00 — встреча иконы, литургия
Храм Преображения Господня, г. Опочка
Четверг, 8 сентября
9:00 — встреча иконы, литургия
Храм Николая Чудотворца, г. Красногородск
13:00 — молебен. Деревня Велье
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