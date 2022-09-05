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В Псковской области проходит большой Святогорский крестный ход

Крестный ход. Фото Вконтакте

Сегодня, 5 сентября, состоялся первый день большого Святогорского крестного хода, традицию которого по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, епископа Великолукского и Невельского, возобновили в этом году. Об этом сообщает паблик "Псково-Печорские паломники Вконтакте".

Ранее Святогорский крестный ход был учреждён согласно Указу Псковской духовной консистории от 22 сентября 1813 г.

В первый день сентября месяца совершалось ежегодное крестное хождение в г. Новоржев, Опочку и другие окрестные села из Святогорского монастыря со святыми чудотворными иконами Божьей Матери для возношения благодарственных молитв к Богу и Божьей Матери за спасение от гибели и разорения французами в Отечественной войне 1812 г.

День 1-ый. Крестный ход из Святогорского монастыря в д. Вехно

Большой крестный ход будет проходить 4 дня: 5 сентября - 8 сентября. Присоединяйтесь!

Вторник, 6 сентября

9:00 — встреча иконы, литургия
Храм Рождества Христова, г. Новоржев

12:00 — молебен. Деревня Жадрицы

16:00 — молебен. Деревня Теребени

Среда, 7 сентября

9:00 — встреча иконы, литургия
Храм Преображения Господня, г. Опочка

Четверг, 8 сентября

9:00 — встреча иконы, литургия
Храм Николая Чудотворца, г. Красногородск

13:00 — молебен. Деревня Велье
Возвращение в Святогорский монастырь

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