В Псковской области проходит большой Святогорский крестный ход

23:02, 05 сентября 2022, ПАИ

Сегодня, 5 сентября, состоялся первый день большого Святогорского крестного хода, традицию которого по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, епископа Великолукского и Невельского, возобновили в этом году. Об этом сообщает паблик "Псково-Печорские паломники Вконтакте".



Ранее Святогорский крестный ход был учреждён согласно Указу Псковской духовной консистории от 22 сентября 1813 г.

В первый день сентября месяца совершалось ежегодное крестное хождение в г. Новоржев, Опочку и другие окрестные села из Святогорского монастыря со святыми чудотворными иконами Божьей Матери для возношения благодарственных молитв к Богу и Божьей Матери за спасение от гибели и разорения французами в Отечественной войне 1812 г.



День 1-ый. Крестный ход из Святогорского монастыря в д. Вехно



Большой крестный ход будет проходить 4 дня: 5 сентября - 8 сентября. Присоединяйтесь!



Вторник, 6 сентября



9:00 — встреча иконы, литургия

Храм Рождества Христова, г. Новоржев



12:00 — молебен. Деревня Жадрицы



16:00 — молебен. Деревня Теребени



Среда, 7 сентября



9:00 — встреча иконы, литургия

Храм Преображения Господня, г. Опочка



Четверг, 8 сентября



9:00 — встреча иконы, литургия

Храм Николая Чудотворца, г. Красногородск



13:00 — молебен. Деревня Велье

Возвращение в Святогорский монастырь