11 студентов-спасателей отправятся на стажировку от Псковской области

23:26, 05 сентября 2022, ПАИ

Псковское региональное отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей готовит к отправке 11 студентов на стажировку в Центральный спасательный отряд Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Об этом сообщает Telegram ПАИ.

На протяжении двух недель стажировки студенты-спасатели будут проходить обучение по первоначальной профессиональной подготовке спасателей к ведению поисково-спасательных работ, включающее в себя изучение дисциплин по:

— Основе охраны труда спасателя;

— Психологической подготовке;

— Первой помощи;

— Тактико-специальной подготовке;

— Противопожарной подготовке;

— Техническим средствам проведения аварийно-спасательных работ.

Под конец обучения добровольцы сдадут экзамен для получения сертификата о прохождение курса.

«Стажировка добровольцев – незаменимый этап в развитии межрегионального взаимодействия среди студентов-спасателй и повышении навыков для осуществления спасательной деятельности», – отмечают в региональном отделении ВСКС.