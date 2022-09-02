11 студентов-спасателей отправятся на стажировку от Псковской области
Псковское региональное отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей готовит к отправке 11 студентов на стажировку в Центральный спасательный отряд Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Об этом сообщает Telegram ПАИ.
На протяжении двух недель стажировки студенты-спасатели будут проходить обучение по первоначальной профессиональной подготовке спасателей к ведению поисково-спасательных работ, включающее в себя изучение дисциплин по:
— Основе охраны труда спасателя;
— Психологической подготовке;
— Первой помощи;
— Тактико-специальной подготовке;
— Противопожарной подготовке;
— Техническим средствам проведения аварийно-спасательных работ.
Под конец обучения добровольцы сдадут экзамен для получения сертификата о прохождение курса.
«Стажировка добровольцев – незаменимый этап в развитии межрегионального взаимодействия среди студентов-спасателй и повышении навыков для осуществления спасательной деятельности», – отмечают в региональном отделении ВСКС.