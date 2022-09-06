Пропавшие в Пскове девочки до сих пор не выходят на связь

08:48, 06 сентября 2022, ПАИ

Пропавшие 5 сентября в Пскове девочки до сих пор не выходят на связь, сообщила в соцсетях мать одной из них.

«Девочки на связь не выходят. То, что вы видите, что они заходили в вк - это не они, это мы ищем среди их переписок зацепки, где можно спрятаться. На 8 утра не нашлись. Никаких мыслей тоже нету», - написала женщина.

Ранее сообщалось, что 5 сентября подростки ушли из школы №22 на улице Алтаева и не вернулись домой. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 02 или 8-911-371-97-71.