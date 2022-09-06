Память предков, стихи о Псковщине и изборские коты: как прошёл фестиваль «Словенское поле – 2022»

12:01, 06 сентября 2022, ПАИ

Более 50 поэтов и бардов приняли участие в фестивале исторической поэзии «Словенское поле – 2022», который прошёл в Изборске с 2 по 4 сентября. Думается, никто из участников фестиваля не уехал домой с «пустыми руками». И речь не о подарках и памятных дипломах. Речь о памятных встречах, новых знакомствах и «творческом огне», который каждый из участников увозит с собой домой.

По традиции фестиваль «Словенское поле» открыли 3 сентября у Священного холма единения и славы России. В основании этого места лежит земля не только из достопамятных мест Псковской области и всей России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья — от древних крепостей, прославленных победами русских воинов, полей брани, мест погребения великих людей, храмов, монастырей и святых мест в разных уголках планеты. У каждого из гостей фестиваля была припасена заветная горсточка земли из самого дорогого для него места, и все это стало частью Священного холма.

Мы с коллегой прибыли только на церемонию закрытия. Куда ехать, не спрашивали. Закрытие «Словенского поля» из года в год проходит в «Нескучном садике», у небезызвестной изборской блинной.



Фестиваль «Словенское поле» — единственный в России историко-поэтический фестиваль, аналогов которому нет в современной литературной жизни. Он известен далеко за пределами Псковской области и направлен, в первую очередь, на сохранение русской духовно-нравственной традиции, поддержание патриотических традиций в российской поэзии, привлечение начинающих поэтов, их ориентацию на создание исторических и патриотических произведений.

«Фестиваль проходит уже 11-й раз. Поэтому у него есть своя история, есть авторы, которые сюда стремятся. Постоянно появляются и новые. Меня в этом году поразил географический разброс. От Нарьян-Мара до Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа... и еще множество городов», — рассказал известный советский и российский поэт, журналист Виктор Кирюшин.

Люди сюда стремятся, значит, есть для них в фестивале что-то привлекательное, считает литератор.

«Поэтический уровень фестиваля в этом году достаточно высокий. Поскольку я был председателем жюри, я всё читал, правда, без фамилий. Все произведения были обезличены. А теперь я рад встретить этих людей и познакомиться с ними вживую. Еще одна задача фестиваля – это как раз сближать людей. Здесь люди находят себе таких собеседников, что часто их творческое содружество продолжается много лет», — подчеркнул Виктор Кирюшин.

Когда мы спустились к месту проведения литературного фестиваля, нас встретил голос поэтессы Ольги Флярковской. Она читала своё стихотворение о Пушкинских Горах. «….Ну а мы, коль по совести, все пред Богом чисты?» – произнесла она.

Участники и гости фестиваля молчали. Будто задумались: с чем они приехали на святую Псковскую землю? Что хотят донести до слушателя своими стихами? Правильно ли используют данные свыше таланты? Ольга Флярковская затронула тему своеобразия и красоты Псковской земли. Далее прозвучали ее стихи о Пскове.

«… В полдень Кром распахнут всем и вся.

В Троицком соборе спят князья,

Тишины молитвенный покров

Исцеляет сердце от грехов…»

Примерно на этих словах ко мне подошла псковская поэтесса Ирина Яненсон. Она представила свою знакомую из Нарьян-Мара Ингу Артееву, автора текста гимна Ненецкого автономного округа. Инга Артеева рассказала, что приехала на фестиваль, который проходит в 1,5 тыс. км от её дома, не столько для того, чтобы поделиться своим творчеством и «напиться живой водой стихов», сколько для того, чтобы привезти на Псковщину ненецкую землю.

«Мне захотелось сделать это в память о воинах-оленеводах, воинах из Коми, Усть-Ци́льмы... У нас округ маленький, но он очень многонациональный. Для меня было очень важно, что земля наших предков теперь покоится у Священного холма вкупе с землёй, например, по которой ходили воины у Чудского озера», — подчеркнула она.



Разумеется, большинство участников фестиваля прибыло из Пскова и области. Но было также много поэтов из других регионов. На литературный праздник они приехали из Москвы и Московской области, Твери и Тверской области, Санкт-Петербурга, Смоленска и Смоленской области, Курска, Воронежа, Ленинградской, Ярославской и Нижегородской области, Тольятти. Также были гости из Казани и Витебска.

«Словенское поле» – это уже не просто фестиваль, это некое сакральное событие. Очень многие люди ездят на него из года в год. Вне конкурса. Просто, чтобы почитать стихи на этой земле. В этот раз тут собрался, скажем так, костяк фестиваля. Приехало и много новых талантливых участников, замечательные стихи которых у нас звучат в финальной части фестиваля», — рассказал координатор проекта Андрей Бениаминов.

Слова о том, что для многих литераторов главное - не сама победа в конкурсе, а «литературный дух» Изборска и общение со своими коллегами «по перу», подтвердились почти сразу. Конкурсанты и члены жюри разбрелись по дворику.

Поэты, приехавшие из разных уголков России, рассказывали псковичам, что их вдохновляет, рассказывали о своей малой родине, о том, что успели написать с момента последней встречи. Обещали, что обязательно вернутся сюда, на Псковщину. Церемонию вручения наград впоследствии тоже удалось начать не сразу. Оживлённо шли дискуссии, дегустировался изборский цветочный чай и тающие во рту блины.

Кто-то из гостей фестиваля так вдохновился атмосферой происходящего, что вывел на грифельной доске, расположенной на одной из веранд кафе: «Словенское поле – 2022» — супер!

Но вернёмся к фестивалю, который шумел, как полноводная река. Фоном звучала гитара: играли что-то из «Бременских музыкантов». Поэты тем времени рассуждали о русском языке.

- ...Ну попробуйте! Докажите, что это не русское слово. Вот слово «жёлтый» – это мужской род. Его можно склонять… Вот почитайте книгу Льва Успенского «Слово о словах».

- Да, да. Я читала, она у меня есть. Зачитана от корки до корки!

- Вот! Почитайте про это слово в главе о самых длинных и самых коротких словах…

Жизнь вокруг кипела: качались на качелях дети, по блинной курсировали довольные посетители, встречал гостей чей-то породистый гончак и небезызвестные изборские коты, оказавшиеся (помимо вкусной еды и поглаживаний), видимо, и любителями поэтического слова.



Фото: Анастасия Тарасова



Фото: Анастасия Тарасова



Фото: Анастасия Тарасова



Фото: Анастасия Тарасова



Фото: Анастасия Тарасова



Фото: Анастасия Тарасова



Фото: Анастасия Тарасова



Фото: Анастасия Тарасова



Фото: Анастасия Тарасова



Фото: Анастасия Тарасова



















Главное богатство фестиваля «Словенское поле» – это его участники. Из года в год на литературный праздник приезжают молодые поэты, поэтические произведения которых впервые звучат именно на «Словенском поле». Довольно часто в дальнейшем они становятся лауреатами престижных российских и международных премий и конкурсов.

«Каждый год у нас достаточно много новых участников, и это радует. Значит, молва о фестивале как-то расходится по городам и весям», — отмечает Виктор Кирюшин.

В этом году на фестиваль приехали воспитанники Великолукского дома-интерната. Пока что своих стихов дети не привезли, но хочется верить, что все в будущем. А в этом году в рамках проекта «Бессмертный полк русской поэзии» дети читали стихотворения поэтов-фронтовиков.

Кто-то читал смело и бойко, кто-то - слегка запинаясь и робея перед собравшимися. «Ничего, это бывает, – подбадривали юных великолучан опытные литераторы. – Каждый из нас когда-то волновался и переживал перед зрительным залом».

Один из мальчиков, позабыв продолжение стихотворения, очень искусно вышел из положения:

«Переправа, переправа!

Берег левый, берег правый,

Снег шершавый... Льдинка крошкой...

… И на этом всё», — последние строки мальчик сказал, уже спрыгивая со сцены.

За проявленную находчивость ему подарили книгу о войне. Подарили их и другим детям, а также воспитателю. После церемонии дети спускались со сцены, держа в руках чуть ли не с десяток книг от организаторов и участников «Словенского поля».

По традиции завершился фестиваль «Словенское поле» церемонией награждения победителей. Со вступительным словом выступил председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (Изборцев).

Он напомнил, что 4 сентября, в день закрытия фестиваля, чтят память иконы Пресвятой Богородицы «Прибавление ума», и подчеркнул, что у него этот образ стоит на рабочем столе.

«Я всегда, когда начинаю что-то делать, обращаюсь к Богородице. Прошу у неё я прибавить мне ума. А когда забываю, зачем сел, молюсь, и она мне напоминает. Но вы все умницы и умники. Вам, наверное, это и не надо», — отметил Игорь Изборцев.

Он выразил благодарность членам жюри, без которых фестиваль не смог бы состояться: Виктору Кирюшину, Ольге Флярковской и Василию Килякову. «Но самую большую благодарность, наверное, следует выразить Андрею Геннадьевичу Бениаминову, организатору и вдохновителю фестиваля», — подытожил Игорь Смолькин.

В заключение отмечу, что конкурсная программа фестиваля «Словенское поле - 2022» включала одноимённый конкурс исторической поэзии, в трёх номинациях которого определились восемь победителей, и специальный конкурс фестиваля «На земле, где мы с тобою выросли…», где были награждены ещё три человека. Специальный конкурс был посвящён 250-летию образования Псковской губернии и 75-летию со дня рождения советского и российского поэта, автора слов гимна города Пскова Станислава Золотцева.