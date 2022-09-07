Появились подробности инцидента с пропажей двух псковских школьниц

11:16, 07 сентября 2022, ПАИ

Мать одной из пропавших в Пскове 5 сентября девочек рассказала, что её дочь вернулась домой сама. По её словам, уходить далеко от дома подруги они не стали: ночевали в соседней девятиэтажке.

Девочки нашли на контейнерной площадке матрас и пошли в находящееся неподалёку от дома общежитие, рассказала псковичка. Там они расположились на балконе, где и провели две ночи. «Замёрзли и проголодались, поэтому пришли», — объяснила женщина.

Напомним, 5 сентября подростки ушли из школы № 22 на улице Алтаева и не вернулись домой. Их поиском сразу занялась полиция. На следующий день к поиску пропавших 15-летних школьниц подключился отряд «ЛизаАлерт». В тот же день в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области заявили, что по сообщению об исчезновении несовершеннолетних проводится проверка. Нашли пропавших утром 7 сентября.

«Местонахождение несовершеннолетних установлено. Девочки самостоятельно вернулись домой. Следователями СК будут проверены обстоятельства отсутствия девочек на предмет совершения в отношении них противоправных действий со стороны третьих лиц», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Псковской области.