Провоцирующие алкоголизм факторы перечислил псковский нарколог

12:24, 07 сентября 2022, ПАИ

Факторы, провоцирующие алкоголизм, перечислил заведующий диспансерным отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, врач – психиатр-нарколог Сергей Кремс.

«Причин предрасположенности к этому заболеванию очень много. Прежде всего это предрасположенность на генном уровне: если у человека в роду были люди выпивающие или у кого-то была белая горячка, то очень высока вероятность развития этой болезни, — отметил Сергей Кремс. — Также стрессы, когда человека изматывают какие-то проблемы. Депрессии, неуверенность в себе, раздражительность, бессоница. Безусловно, алкоголь на какое-то время снимет депрессию, но, в отличие от антидепрессантов, вызовет зависимость, поэтому ни в коем случае нельзя глушить депрессию алкоголем».

Сергей Кремс также добавил, что недолюбленные дети тоже потенциальные алкоголики. Также в группе риска военные.

«Всё начинается с нейрохимической зависимости. Алкоголь сразу вмешивается в тонкие процессы. К этому ведёт любой алкоголь — и крепкий, и слабый», — подчеркнул нарколог.