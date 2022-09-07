Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Провоцирующие алкоголизм факторы перечислил псковский нарколог

Факторы, провоцирующие алкоголизм, перечислил заведующий диспансерным отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, врач – психиатр-нарколог Сергей Кремс.

«Причин предрасположенности к этому заболеванию очень много. Прежде всего это предрасположенность на генном уровне: если у человека в роду были люди выпивающие или у кого-то была белая горячка, то очень высока вероятность развития этой болезни, — отметил Сергей Кремс. — Также стрессы, когда человека изматывают какие-то проблемы. Депрессии, неуверенность в себе, раздражительность, бессоница. Безусловно, алкоголь на какое-то время снимет депрессию, но, в отличие от антидепрессантов, вызовет зависимость, поэтому ни в коем случае нельзя глушить депрессию алкоголем».

Сергей Кремс также добавил, что недолюбленные дети тоже потенциальные алкоголики. Также в группе риска военные.

«Всё начинается с нейрохимической зависимости. Алкоголь сразу вмешивается в тонкие процессы. К этому ведёт любой алкоголь — и крепкий, и слабый», — подчеркнул нарколог.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

07 сентября 2022

Золотую медаль завоевала псковичка на Кубке России по стрельбе из лука
07 сентября 2022

Отопительный сезон начался в Псковской области
07 сентября 2022

Врачи рассказали об особенностях женского алкоголизма
07 сентября 2022

Доступность льготных лекарств обсуждают в медиацентре ПАИ
07 сентября 2022

Число отказавшихся от VPN из-за утечки данных россиян выросло вдвое
07 сентября 2022

Росгвардейцы позаботятся о безопасности участвующих в выборах псковичей
07 сентября 2022

В облздраве назвали продукты для снижения риска развития рака
07 сентября 2022

Благоустройство воинского захоронения начали в Пушкинских Горах


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...