Выставка «Сказка из сундука Татьяны Поповой» откроется в Пскове

15:44, 07 сентября 2022, ПАИ

Выставка «Сказка из сундука Татьяны Поповой» откроется в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества (улица Некрасова, 10) 9 сентября в 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

«В экспозиции представлена необыкновенно интересная и объёмная коллекция кукол Татьяны Поповой и коллективные изделия участников клуба любителей декоративно-прикладного творчества «Радова» из Санкт-Петербурга», – рассказали в областном центре народного творчества.

Экспозицию инициировали члены клуба как выставку памяти Татьяны Поповой. «Около двух месяцев назад не стало руководителя клуба «Радова», талантливого мастера Татьяны Поповой. Её коллеги предоставили нам уникальную возможность в полной мере соприкоснуться с её творческим наследием – рукодельными куклами, поражающими особым проникновением в философию народной обрядности и традиции, тщательным и профессиональным отношением к материалу и образу», – отметила главный специалист по организации выставочной деятельности и формированию выставочного фонда отдела декоративно-прикладного творчества и ремёсел ПОЦНТ Наталья Бочина.