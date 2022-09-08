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Общество

Продовольственная ярмарка «Осень – 2022» открылась в Красногородске

Ярмарка развернулась в Красногородске. Фото: Заря

8 сентября в Красногородске состоялась осенняя продовольственная ярмарка «Осень – 2022», на которой сельхозпроизводители представили свою продукцию. Об этом сообщили в редакции газеты Красногородского района «Заря».

В этом году участниками осенней ярмарки традиционно стали как местные сельхозтоваропроизводители, так и из других районов Псковской области, а также из Смоленска и даже из Махачкалы. Свою продукцию представили Красногородские школы-интернаты.

На выбор покупателя были представлены говядина, свинина, мясо птицы, а также мёд. Мёд был представлен как местными пчеловодами, так и с пасек Великих Лук.

Ещё мёд, овощи, фрукты и цветы продавали личные подсобные хозяйства Красногородского района. Также свою продукцию представил Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод. Широкий ассортимент молочной продукции всегда в почёте у красногородцев. Работники Опочецкого райпо торговали выпечкой, шашлыками, овощами. 

Были представлены на ярмарке мясные изделия Великолукского мясокомбината и псковского «Мясного двора». Предприятие Татьяны Меньжёнок из Себежа торговало рыбой. Крестьянско-фермерское хозяйство братьев Мулинских из Себежа привезло на продажу картофель и овощи. Не убывала очередь и у прилавка Евдокии Семёновой из Красногородска. 

Разнообразными были ряды с посадочными материалами: семена, цветы, ягодные и декоративные культуры, саженцы плодовых деревьев и кустарников. Как всегда, был представлен широкий ассортимент саженцев. Ими торговали Владимир Малахов из города Дно, Иван Мельник из Себежского района. Ольга Жаугро продавала овощи и цветы.

«А ещё осенняя продовольственная ярмарка у нас всегда совпадает с рыночным днём, поэтому на ней также были представлены сухофрукты, бижутерия. Ну, и какая же ярмарка без народных промыслов? Их представили наши мастера супруги Вадим и Наталья Дудины и гостья из области Магдалена Коноплёва. Радостно было увидеть наших местных мастеров Вадима и Наталью Дудиных. Их изделия из дерева и джута всегда отличает высокое качество. Всего съехались на нашу ярмарку около 40 участников», – рассказала корреспондент газеты.

Для гостей праздника в автоклубе выступили артисты Красногородского районного досугового объединения и участники художественной самодеятельности с танцами и песнями. Под живую музыку торговля шла веселее. А в завершение ярмарки постоянным её участникам были вручены дипломы администрации Красногородского района. 

«Такие ярмарки всегда пользуются популярностью у красногородцев, и они их ждут с нетерпением. Это всегда место, где можно не только с выгодой закупить качественную сельскохозяйственную продукцию, но и пообщаться с земляками из Псковской области, обменяться новостями, поделиться опытом. Ярмарка удалась на славу: множество привезённой продукции разлетелось с прилавков, как горячие пирожки», – подытожили в редакции.

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