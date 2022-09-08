На 97-ом году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II

20:35, 08 сентября 2022, ПАИ

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 г. в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Представительница Виндзорской династии. При крещении была названа Елизаветой-Александрой-Марией (в честь матери, прабабушки и бабушки). После того как в 1936 г. отрекся от власти ее дядя король Эдуард VIII, ее отец стал королем Георгом VI, а она – престолонаследницей, сообщает ТАСС.

Принцесса Елизавета получила домашнее образование, в основном гуманитарной направленности: изучала французский язык, брала уроки конституционной истории и права у ректора Итонского колледжа. В 1945 г. в течение нескольких месяцев отбывала воинскую и трудовую повинность: была водителем и механиком военного грузовика во Вспомогательной женской территориальной службе.

Елизавета стала королевой Великобритании, светским главой Англиканской церкви, а также главой Содружества (объединяет почти все бывшие британские колонии) после смерти Георга VI 6 февраля 1952 г. Коронована 2 июня 1953 г. в Вестминстерском аббатстве в присутствии семи тысяч гостей. Церемония коронации стала первым событием общенационального масштаба, которое показали в прямом телеэфире. Ее посмотрели 27 млн человек в Британии и около 100 млн в мире, 11 млн британцев слушали радиорепортаж. Во время церемонии прозвучали слова о начале «елизаветинской эры».

За время правления королева совершила свыше 300 визитов в более чем 130 стран мира, в том числе в Россию в октябре 1994 г., когда она посетила Москву и Санкт-Петербург (первый визит британского монарха в нашу страну в постреволюционной истории).

До последнего времени королева принимала участие в различных мероприятиях, включая церемонии присвоения титулов и наград и посещения благотворительных и научных организаций и фондов (примерно 600), находившихся под ее патронатом.

Для британцев монархия является символом национального единства, надежности и стабильности, а к Елизавете II нация относилась с огромным уважением и любовью. В 2012 г., когда отмечалось 60-летие ее пребывания на троне, она получила более 120 тыс. поздравлений. В декабре того же года она стала «человеком года» по версии британской газеты The Times. В марте 2022 г., согласно опросам британской социологической компании YouGov, рейтинг одобрения королевы составил 75%.

Ранее в Букингемском дворце заявили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы, она была помещена под медицинское наблюдение.

Елизавета II на протяжении последних нескольких месяцев испытывает проблемы со здоровьем: в октябре прошлого года она впервые за восемь лет была госпитализирована в одну из лондонских больниц и провела там сутки. По настоянию врачей королева временно отказалась от дальних поездок и начала появляться на публике с тростью. В июле Елизавета II отменила свое запланированное участие в церемонии открытия Игр Содружества в Бирмингеме, а на прошлой неделе пропустила традиционные Игры горцев в местечке Бремор на северо-востоке Шотландии.

В Великобритании объявлен траур, сообщает Букингемский дворец.