Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

На 97-ом году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II

Умерла монарх Великобритании. Фото: Telegram

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 г. в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Представительница Виндзорской династии. При крещении была названа Елизаветой-Александрой-Марией (в честь матери, прабабушки и бабушки). После того как в 1936 г. отрекся от власти ее дядя король Эдуард VIII, ее отец стал королем Георгом VI, а она – престолонаследницей, сообщает ТАСС.

Принцесса Елизавета получила домашнее образование, в основном гуманитарной направленности: изучала французский язык, брала уроки конституционной истории и права у ректора Итонского колледжа. В 1945 г. в течение нескольких месяцев отбывала воинскую и трудовую повинность: была водителем и механиком военного грузовика во Вспомогательной женской территориальной службе.

Елизавета стала королевой Великобритании, светским главой Англиканской церкви, а также главой Содружества (объединяет почти все бывшие британские колонии) после смерти Георга VI 6 февраля 1952 г. Коронована 2 июня 1953 г. в Вестминстерском аббатстве в присутствии семи тысяч гостей. Церемония коронации стала первым событием общенационального масштаба, которое показали в прямом телеэфире. Ее посмотрели 27 млн человек в Британии и около 100 млн в мире, 11 млн британцев слушали радиорепортаж. Во время церемонии прозвучали слова о начале «елизаветинской эры».

За время правления королева совершила свыше 300 визитов в более чем 130 стран мира, в том числе в Россию в октябре 1994 г., когда она посетила Москву и Санкт-Петербург (первый визит британского монарха в нашу страну в постреволюционной истории). 

До последнего времени королева принимала участие в различных мероприятиях, включая церемонии присвоения титулов и наград и посещения благотворительных и научных организаций и фондов (примерно 600), находившихся под ее патронатом.

Для британцев монархия является символом национального единства, надежности и стабильности, а к Елизавете II нация относилась с огромным уважением и любовью.  В 2012 г., когда отмечалось 60-летие ее пребывания на троне, она получила более 120 тыс. поздравлений. В декабре того же года она стала «человеком года» по версии британской газеты The Times. В марте 2022 г., согласно опросам британской социологической компании YouGov, рейтинг одобрения королевы составил 75%.

Ранее в Букингемском дворце заявили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы, она была помещена под медицинское наблюдение.

Елизавета II на протяжении последних нескольких месяцев испытывает проблемы со здоровьем: в октябре прошлого года она впервые за восемь лет была госпитализирована в одну из лондонских больниц и провела там сутки. По настоянию врачей королева временно отказалась от дальних поездок и начала появляться на публике с тростью. В июле Елизавета II отменила свое запланированное участие в церемонии открытия Игр Содружества в Бирмингеме, а на прошлой неделе пропустила традиционные Игры горцев в местечке Бремор на северо-востоке Шотландии. 

В Великобритании объявлен траур, сообщает Букингемский дворец.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 сентября 2022

Новым королём Великобритании станет принц Чарльз

08 сентября 2022

На 97-ом году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II
08 сентября 2022

Латвийскую православную церковь признали независимой от Москвы
08 сентября 2022

Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы
07 сентября 2022

Телевизионное шоу в Британии ввело необычный приз, но потом отказалось от него
07 сентября 2022

Президент РФ: Санкционная лихорадка Запада несёт угрозу всему миру
06 сентября 2022

Ор до небес: в сингапурском McDonald’s предлагают мороженое за крик
06 сентября 2022

Компания Samsung и Билл Гейтс придумали туалет, сжигающий биоотходы в пепел

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...